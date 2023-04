As contas públicas do atual governo encerraram o mês de fevereiro com o pior resultado para o período em toda a série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1997, com déficit de R$ 41 bilhões. As informações foram divulgadas nessa quinta-feira (30).

Segundo o portal da Revista Oeste, o Tesouro Nacional registrou déficit de R$ 20 bilhões e a Previdência Social de R$ 21 bilhões. Já o Banco Central (BC) teve superávit de R$ 83 milhões. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, as receitas caíram 17% em termos reais, o que representou uma diminuição de R$ 20 bilhões.

Ainda segundo o Tesouro, o resultado de fevereiro foi afetado pela baixa arrecadação em praticamente todos os tributos que foram impactados pela atividade econômica fraca. Além disso, a arrecadação de impostos de renda e contribuições previdenciárias registrou queda real.

Diante do cenário, a equipe econômica do governo Lula estuda alternativas para compensar a perda de receita, como o aumento de tributos sobre bens e serviços, mas não há previsão de medidas concretas para reduzir o gasto público.

O governo tem como objetivo cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê um déficit primário de R$ 170 bilhões nas contas públicas.