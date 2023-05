Credores solicitaram a falência da Marisa em ações que tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A varejista enfrenta uma grave crise financeira e, desde o ano passado, está renegociando dívidas com bancos.

A primeira ação, que está na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital desde o dia 3 de maio — no valor de R$ 363,5 mil —, foi requerida pela MGM Comércio de Acessório de Modas.

Já a segunda ação tramita no mesmo tribunal desde o dia 9 de maio, referente a uma dívida de R$ 345,7 mil que a Marisa tinha com a Oneflip Indústria e Comércio, a fabricante de calçados que entrou com o pedido.

A Plasútil Indústria e Comércios de Plásticos também entrou com pedido de falência da varejista de moda feminina por causa de uma dívida de R$ 173,5 mil.

Em resposta a um pedido de esclarecimento feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Marisa disse que “ainda não foi citada no processo de falência aludido no Ofício” — especificamente sobre a ação da Plasútil — e que, “de acordo com suas pesquisas públicas, referido processo de falência tem um valor de R$173.501,42”.

A varejista afirmou ainda que “apresentará sua defesa tão logo tenha sido citada” e que “manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer andamentos relacionadas ao objeto do Ofício”.

Segundo balanço do quarto trimestre de 2022, a Marisa tem uma dívida de R$ 875 milhões, sendo R$ 470 milhões com vencimento no curto prazo.

Com alavancagem acima de 3,5x a relação entre a dívida líquida e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), a varejista iniciou o processo de renegociação dos débitos com bancos, uma vez que é obrigada a cumprir os termos dos “covenants” financeiros que estabelecem, entre outras coisas, um endividamento menor.

A empresa anunciou recentemente o fechamento de 90 lojas como parte de sua restruturação. Em fevereiro, o então presidente da rede de moda feminina, Adalberto Santos, renunciou ao cargo.

Na mesma época, a Marisa informou que tinha contratado a BR Partners para auxiliá-la no processo de renegociação das dívidas e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos da companhia.

*InfoMoney