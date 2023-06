Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil criou 155,2 mil empregos com carteira assinada em maio deste ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram criadas 277,73 mil vagas, houve queda de 44%.

De acordo com o Terra Brasil Notícias, os dados constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Segundo o governo, foram registrados em maio deste ano 2milhões de contratações e 1,844 milhão de demissões.

Nos primeiros cinco meses de 2023, foram criadas 865,36 mil de vagas formais de emprego, de acordo com informações do Caged.