A mais recente pesquisa Genial/Quaest sobre a avaliação do mercado financeiro a respeito da política econômica brasileira e sobre os principais personagens do universo político nacional mostrou que a desconfiança no presidente Lula (PT) segue bem alta. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (12).

De acordo com os dados do levantamento, 95% dos entrevistados acreditam que Lula merece pouca ou nenhuma confiança, 4% dizem confiar mais ou menos e apenas 1% confia muito. O índice negativo do petista manteve o mesmo patamar de maio, quando foi feita a última pesquisa.

Do outro lado da moeda, os personagens políticos que possuem maior grau de confiabilidade conferida pelo mercado atualmente são o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Enquanto Campos Neto tem a confiança de 72% dos entrevistados, Tarcísio tem 55% de preferência no mesmo índice.

A pesquisa também quis saber a avaliação sobre a manutenção da meta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelos titulares dos ministérios da Fazenda e do Planejamento e do Banco Central. Para 94% a decisão foi correta. A maioria (81%) aprova também a adoção do sistema de meta contínua para a inflação.

Foram realizadas 94 entrevistas com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre os dias 6 e 10 de julho. As entrevistas foram feitas online, por meio da aplicação de questionários estruturados.

Com informações do Pleno.News