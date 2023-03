Os saques do ‘dinheiro esquecido’ em bancos vão poder ser feitos a partir desta terça-feira (7). A consulta para saber se tem ‘valores a receber’ e o resgate do dinheiro podem ser feitos pelo site valoresareceber.bcb.gov.br do Banco Central (BC), que voltou a funcionar em 28/02. Importante lembrar que o BC não devolve dinheiro a ninguém.

No sistema, o cidadão consulta pelo CPF se tem algum valor esquecido em alguma instituição financeira.

Caso tenha algo a receber, o cidadão vai poder solicitar a devolução do dinheiro e a instituição ‘devedora’ deverá fazer a transferência na chave Pix / conta informada no momento da solicitação. Caso não consiga fazer a solicitação via SVR, a pessoa terá de entrar em contato com a instituição para combinar a forma de devolução do dinheiro.

NOVIDADES DESTE ANO

A segunda fase terá cerca de R$ 6 bilhões a serem devolvidos para 38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas – mesmo para aqueles que tenham resgatado algo na primeira fase em março e abril de 2022, na chamada primeira fase.

A paralisação dos servidores do banco em 2022 prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do Sistema de Valores a Receber (SVR). Neste ano, o SVR tem novidades importantes como impressão de telas, sala de espera virtual e consulta de valores de pessoa falecida.

Neste retorno, o BC fez as seguintes mudanças para os usuários:

– Inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a possibilidade e o montante a receber;

– Compartilhamento e impressão das telas e protocolos de solicitação do SVR, inclusive pelo WhatsApp, facilitando o acesso e guarda das informações do sistema;

– Sala de espera virtual para manter o SVR aberto por prazo indeterminado, com acesso sem agendamento;

– Consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro(a), testamentário(a), inventariante ou representante legal, informando os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor;

– Mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares solicitar o valor via SVR, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações da solicitação: valor, data e CPF de quem solicitou.

Vale destacar que todas as modificações foram realizadas prezando a segurança, facilidade de uso e conforto das pessoas, principalmente para os usuários de celular.

Atualmente, no SVR estão disponíveis aproximadamente R$ 6 bilhões de valores a receber para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs, referentes a:

– Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível;

– Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

– Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

– Tarifas cobradas indevidamente;

– Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas.

Nesta nova fase, também foram incluídas as seguintes consultas:

– Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível;

– Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível, e;

– Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

É importante ficar atento aos golpes:

– Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos;

– O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais;

– Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar o cidadão;

– Nunca forneça senhas, ninguém está autorizado a pedir sua senha.​​​

VEJA PASSO-A-PASSO DA CONSULTA E SACAR DINHEIRO ESQUECIDO EM BANCOS

– Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br;

– Use seu CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa para consultar se você tem valores a receber;

– Caso positivo, guarde bem a data que o sistema vai lhe informar

– Se você ainda não tiver login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store). Você vai precisar de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Não será possível acessar o sistema com login Registrato;

– Volte ao site valoresareceber.bcb.gov.br e use seu login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência.

Não se preocupe com seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite a devolução.

