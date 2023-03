Nessa terça-feira (7), primeiro dia de saque para quem tem dinheiro esquecido em instituições financeiras, uma única pessoa física resgatou R$ 328 mil, um valor bastante expressivo. O cliente (ou a cliente) está no universo de 476,5 mil pessoas que têm mais de R$ 1 mil para resgatar.

Também nessa terça, uma pessoa jurídica recebeu R$ 133 mil. Neste primeiro dia de resgate de dinheiro esquecido, R$ 62,1 milhões foram retirados por mais de 1 milhão de clientes.

Nas primeiras horas da manhã, a fila virtual chegou a ter 300 mil pessoas e o tempo de espera ficou em duas horas. À tarde, esse número caiu para 60 mil e o acesso foi em um tempo menor. Nesta quarta-feira (8), não há fila de espera, pelo menos no começo da manhã.

Os valores esquecidos em bancos podem ser resgatados via Pix ou instituição bancária. Pelo menos 1 milhão de pessoas solicitaram o pagamento pela primeira opção.

Segundo o BC, há R$ 6 bilhões disponíveis para resgate. No total, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas (empresas) têm algo a receber na nova fase do programa.

COMO FAZER O PEDIDO:

– Acesse o site do Sistema de Valores a Receber (SRV) no período de saque informado na primeira consulta. Caso tenha esquecido as datas, é possível voltar ao sistema na repescagem.

– Faça login na conta Gov.br (nível prata ou ouro). Caso não tenha conta em alguns dos dois níveis, adiante o cadastro ou aumente o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br.

– Leia e aceite o termo de responsabilidade.

– Verifique o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber.

– Escolha a opção que prefere, entre as indicadas pelo sistema: “Solicitar por aqui”, para devolução do valor via Pix, em até 12 dias úteis; ou “Solicitar via instituição”, voltado para usuários que não têm Pix.

DINHEIRO A RECEBER

O BC esclarece que os valores esquecidos são referentes a:

– Conta-corrente ou poupança encerrada com saldo disponível;

– Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

– Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

– Tarifas cobradas indevidamente;

– Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas;

– Contas de pagamento pré ou pós-pagas encerradas e com saldo disponível;

– Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível;

– Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

Nesta etapa, o sistema também distribuirá valores depositados em contas cujos titulares já faleceram. Para receber os recursos, será necessário ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal.

Segundo o BC, estes são os perfis dos brasileiros que teriam algum valor a receber:

– 23,58 milhões de clientes têm direito a receber até R$ 10;

– 7,94 milhões têm entre R$ 10,01 e R$ 100;

– 2,86 milhões têm entre R$ 100,01 e R$ 1 mil; e

– 476,5 mil têm acima de R$ 1 mil.

*Metrópoles