A Soluções Usiminas, empresa do segmento de transformação e distribuição de aço da Usiminas, está investindo no e-commerce para a Região do Vale do Aço. Há 2 anos, a empresa lançou oficialmente seu site de vendas e vem colhendo bons resultados. Com o objetivo de democratizar o acesso ao aço, o Mais Soluções Usiminas oferece os produtos de qualidade fabricados pela Usiminas por meio de uma plataforma segura e ágil.

A página disponibiliza mais de 200 produtos de aço, como tubos, perfis, chapas e telhas, em diversas medidas e formatos para serem utilizados em uma diversidade de projetos e obras. Reconhecida em todo o Vale do Aço, a Usiminas investe na aproximação com o público local e reforça seu compromisso com a região, disponibilizando seus produtos para pequenas e médias empresas.

De acordo com o diretor executivo da empresa, Leonardo Zenóbio, o Mais Soluções Usiminas foi desenvolvido para facilitar o consumo de aço e oferecer produtos adequados que atendam a todos os tipos de públicos, inclusive os pequenos consumidores de aço. A cada mês o projeto vem evoluindo significativamente e hoje já atende todo o estado de Minas Gerais e São Paulo.

“O projeto Mais Soluções Usiminas surgiu da necessidade de proporcionarmos a todos os públicos a oportunidade de adquirir o nosso aço Usiminas. Identificamos que havia uma oportunidade no mercado e por isso estamos investindo nesta plataforma para facilitar a venda de aço e dar acesso a produtos de alta qualidade ao grande público. A Usiminas tem o mercado interno como prioridade e agora o aço produzido pela companhia está disponível para todos”, comenta Leonardo Zenóbio.

Acessível e de fácil navegação, a plataforma permite a compra de diversas peças de aço já cortadas e finalizadas, em qualquer quantidade. Assim, pessoas físicas e empresas de qualquer porte como, serralherias, construção e reforma, podem adquirir diretamente da empresa, de forma ágil e segura. Para conhecer mais sobre o e-commerce do aço, os interessados devem acessar a plataforma www.maissoluções.usiminas.com.

SOBRE A SOLUÇÕES USIMINAS

A Soluções Usiminas é uma das cinco empresas Usiminas, que além da indústria de aço com usinas em Ipatinga (MG) e Cubatão (SP), conta também com a Mineração Usiminas, Unigal e Usiminas Mecânica. A SU tem unidades produtivas em quatro estados do país, MG, SP, RS e PE num total de oito plantas industriais, mas seu atendimento abrange todo o país.