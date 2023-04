O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que a dívida bruta do Brasil fechará 2023 em 88,4% do PIB. Os dados foram divulgados no chamado “Monitor Fiscal” do FMI, divulgado na quarta-feira (12).

O FMI usa método diferente daquele adotado pelo Banco Central brasileiro para calcular a relação dívida/PIB.

O órgão não menciona o novo arcabouço fiscal e destaca que os dados divulgados consideram “a política fiscal em vigência”.

A projeção do FMI para a dívida do Brasil ficou acima da média prevista para o mundo emergente, registrada em 68,8% do PIB para 2023.

Os únicos países deste grupo que superaram a relação do Brasil foram a Ucrânia (98,3% do PIB) e o Egito (92,9% do PIB).

Ao comentar a situação do Brasil, o FMI disse que o saldo primário do país deve piorar por conta “da extensão do suporte social” e dos “reflexos das reduções de impostos estabelecidas em 2022”.

O órgão disse ainda que considera “medidas de compensação para diminuir o déficit”.

Com informações do Terra Brasil Notícias