A FH Advisors, consultoria de investimentos independente com sede em Belo Horizonte, acaba de ampliar sua atuação no segmento financeiro de Minas Gerais, com um acordo para incorporar as operações da Strati Investimentos. A transação faz parte da estratégia de expansão da empresa, iniciada após o recebimento de aporte da Vita Investimentos, em 2022.

Focada, principalmente, em oferecer aos clientes a melhor experiência de investimento e planejamento financeiro, a FH Advisors elabora carteiras de investimentos adequadas para cada indivíduo alcançar seus objetivos. Sendo assim, a empresa possui planos de consultoria para vários tickets, segmentando com base no modelo de atendimento e na complexidade do portfólio recomendado.

Fundada em 2019 por Luiz Fernando Franklin Ribeiro e Samuel Heringer Lisboa, a FH Advisors trabalha com o modelo de consultoria de investimentos Fee Based, um modelo de remuneração que, originado do Inglês, significa ‘baseado em uma taxa fixa’. A empresa cobra do cliente um valor fixo e proporcional ao patrimônio financeiro sob consultoria, eliminando o recebimento de comissões por produtos financeiros indicados. “É relativamente novo no Brasil mas, em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, esse modelo já corresponde a quase 90% de todo o mercado de assessoria”, afirma Luiz Fernando, sócio-fundador e diretor de Consultoria.

A outra alternativa, mais conhecida pela maioria dos investidores, seria o modelo commisssion based, um sistema “baseado em comissões” em que os assessores e gerentes de banco são remunerados a partir de comissões advindas das aplicações financeiras indicadas aos investidores. “Esse modelo ainda é predominante no Brasil. O grande problema dele é que existem muitos conflitos de interesses que, geralmente, o investidor nem fica sabendo. Por exemplo: toda vez que seu gerente de banco, ou assessor, da corretora, vão te indicar um produto, eles recebem uma comissão diferente em cada um deles. Sendo assim, se existir um produto A que pague uma comissão maior que o B, mesmo se o segundo produto for mais adequado ao seu perfil, é possível que o profissional insista em te indicar o produto A devido ao conflito de interesses que ele possui”, explica Luiz.

EXPANSÃO

Agora, incorporando a Strati, a FH Advisors se coloca como a maior consultoria de investimentos em consultoria no mercado mineiro, com mais de R$ 350 milhões sob consultoria e cerca de 400 clientes. No entanto, a meta não para por aí. A empresa pretende expandir e atingir R$ 1 bilhão até o final de 2025.

Para que esse planejamento seja atingido, no final de 2022, a FH Advisors recebeu um aporte minoritário da Vita Investimentos. De acordo com Luiz, essa parceria com a Vita possibilitou que, juntas, as empresas formassem o maior grupo de consultoria do Brasil. “Esse movimento é bem importante porque permite uma abertura melhor no mercado. A gente consegue comunicar com várias gestoras, pela relevância do grupo. Conseguimos falar com vários players do mercado financeiro. Além disso, temos um Know How de alocação e uma expertise muito grande porque temos processos operacionais e gerenciais bem definidos, tanto na FH quanto na Vita.

Outro ponto importante desse aporte é a capilaridade internacional. “A Vita, possui escritório em São Paulo e em Orlando, nos Estados Unidos. Então, ela tem uma veia offshore muito forte, o que permite que a FH aloque em bons investimentos internacionais seus clientes com tickets mais altos, já que eles fazem, muitas vezes, investimentos fora do país”, conclui Luiz Fernando.