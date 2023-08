Em cerimônia realizada no final de julho, a revista Exame anunciou que o Grupo Central Brasil está no Ranking Negócios em Expansão em 2023. O ranking é uma iniciativa da revista Exame e do BTG Pactual, com auditoria da PwC Brasil, e tem como objetivo reconhecer negócios e celebrar o empreendedorismo no país destacando gestões eficientes, análises de oportunidades e novas estratégias que permitiram empresas de diversos segmentos avançarem no mercado.

O levantamento é dividido em cinco categorias e considera a evolução da Receita Operacional Líquida (ROL) de um ano para o outro. O Grupo Central participou na categoria Faturamento de 30 a 150 milhões de reais e foi o primeiro colocado no setor Farmacêutico e Beleza. Em 2022, o crescimento da receita líquida da Central Farma foi de 420%, ou seja, o faturamento de R$ 10 milhões, em 2021, foi ampliado para R$ 52,4 milhões em 2022. Isso a tornou a farmácia de manipulação que mais cresceu no país, sendo a única do Estado de Minas Gerais nesta área e a líder nacional no segmento Farmácia de Manipulação.

O CEO Organizacional do Grupo Central, Renildo Flores, destaca a importância da conquista. “Temos inúmeros motivos para celebrar. Foi significativo expandir nosso negócio e ampliar o resultado em um cenário econômico ainda desafiador, devido aos impactos da pandemia Covid-19. Mas essa expansão significa também que, por meio dos nossos produtos, mais pessoas tiveram a possibilidade de cuidar da sua saúde e bem-estar de forma integral, tendo sempre sua necessidade e singularidade respeitada”.

Renildo atribui ainda essa conquista à equipe técnica de excelência, rigorosos processos de manipulação de fórmulas, qualidade de produtos certificada internacionalmente e investimentos constantes em pesquisa científica e tecnologia. “Todos estes fatores, principalmente nossa equipe que sempre atua de forma comprometida com a vida humana, ética e responsabilidade, estão diretamente associados ao êxito do Grupo Central. Construímos a nossa história movidos pelo desejo de levar para todo o Brasil produtos – desenvolvidos a partir de evidências científicas – que contribuam para a promoção do bem-estar físico, mental, emocional e longevidade. Em tudo que o Grupo Central faz, existe ciência! E com base nisso, trabalhamos, todos os dias, movidos pela força que é viver bem e com muita saúde”, conclui Renildo.

COMO FUNCIONA O RANKING?

Para a análise, as empresas enviaram documentos como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro para a aferição, realizada pela PwC Brasil. A etapa seguinte foi a checagem dos perfis das companhias. Ao longo dos últimos meses, os times do BTG, Exame e PwC fizeram análises à procura de elementos potencialmente sensíveis sob o ponto de vista de compliance. As empresas validadas após esses processos entraram para o ranking, que contempla mais de 300 empresas no país, com sede em 22 estados brasileiros.

SOBRE O GRUPO CENTRAL

O Grupo Central é formado por um ecossistema que conta com cinco unidades de negócios: Central Farma, Central Injetáveis, Central Nutrition, Support Health e Clínica Integrative.

Central Farma – Desde 1999, a Central Farma manipula fórmulas magistrais e personalizadas, a partir de uma prescrição assertiva do profissional da saúde, apenas com os ativos necessários à individualidade de cada paciente corroborando para o êxito do tratamento. A empresa une ciência e tecnologia em favor da saúde com um rigoroso processo de produção validado pelo selo de certificação ISO 9001 e reconhecida nacionalmente por profissionais de saúde.

Central Nutrition – Criada em 2017, desenvolve produtos nutricionais, a partir de evidências científicas, focados na saúde integral do indivíduo. A Central Nutrition já se tornou uma das maiores empresas de suplementação do Brasil que atua no segmento de nutrição e bem-estar.

Central Injetáveis – Líder de mercado no fornecimento de injetáveis para profissionais da saúde de todo o Brasil, possui um complexo laboratório com tecnologia de ponta para a produção de manipulados estéreis (injetáveis) e não estéreis (encapsulados). O objetivo é desenvolver terapias de excelência e aprimorar os conhecimentos dos médicos.

Support Health – Com o propósito de auxiliar médicos que desejam transformar a vida de seus pacientes, a Support Health ajuda mais de 2.000 (duas mil) clínicas e consultórios a organizarem seus processos por meio de ferramentas de gestão, mentorias estratégicas e treinamentos. Tudo isso sistematizado em uma plataforma única, full service, que aumenta a eficiência e a performance do negócio.

Clínica Integrative – uma clínica de saúde integrativa que tem como missão restabelecer a saúde, proporcionando qualidade de vida e longevidade saudável das pessoas a partir de um atendimento sistêmico, humanizado e personalizado. Com foco em prestar um serviço de excelência a Clínica tem certificação ISO 9001.