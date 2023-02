A economia brasileira continua despencando com o novo Governo Lula. Agora é a vez do Google e o Yahoo demitir 150 funcionários no Brasil, segundo o site Layoffsbrasil. As empresas baseadas em alto crescimento estão revisando planos para enfrentar o cenário econômico mais adverso que se anuncia.

O Google demitiu 70 funcionário enquanto o Yahoo cortou 80 empregos, disse o site.

Procurado, o Google, da Alphabet, disse que os desligamentos fazem parte de um corte global anunciado em janeiro, sem informar o número de demissões ou áreas afetadas.

No dia 20 de janeiro, a Alphabet, controladora do Google, anunciou o corte de cerca de 12 mil funcionários, ou 6% de sua força de trabalho global, em meio ao foco cada vez maior do setor de tecnologia em sistemas de inteligência artificial.

O presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, afirmou em mensagem aos funcionários que a empresa enviou um email separado para os funcionários afetados nos Estados Unidos, enquanto o processo levará mais tempo em outros países “devido às leis e práticas locais”.

YAHOO

O Yahoo disse na quinta-feira (9) que planeja demitir mais de 20% de sua força de trabalho total como parte de uma grande reestruturação de sua divisão de tecnologia de anúncios. Os cortes afetarão quase 50% dos funcionários de tecnologia de anúncios do Yahoo até o final deste ano, incluindo quase mil funcionários globais.

O Yahoo, que pertence à empresa de private equity Apollo Global Management desde uma aquisição de 5 bilhões de dólares em 2021, acrescentou que a mudança permitirá à empresa estreitar seu foco e investimento em seu principal negócio de anúncios chamado DSP, ou plataforma do lado da demanda.

Ao todo, o site Layoffsbrasil recebeu 200 notificações de demissões na sexta-feira, sendo 80 do Yahoo, 70 do Google e 50 da empresa de softwares Superlógica.