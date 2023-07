Um dos empreendedores mais promissores no cenário nacional, Anderson Franco participa, nesta quinta-feira (27), do evento Ranking de Negócios em Expansão, organizado pela revista Exame, uma das principais publicações do País, que reúne empresários de todo o Brasil.

Com uma trajetória inspiradora, Anderson Franco tornou-se um case de sucesso. Originário de família humilde, e que, desde cedo enfrentou obstáculos e batalhou por seus sonhos. Com determinação, logo se destacou no campo profissional e conquistou posição de referência no mundo do empreendedorismo.

Atualmente, morando em São Paulo (SP) e Ipatinga (MG), onde construiu uma residência considerada a maior mansão de Minas Gerais, Anderson Franco é proprietário de mais de 210 CNPJs e possui diversos negócios de sucesso em seu nome. É o maior multifranqueado do Cartão de Todos, principal franqueado de uma das principais redes de estética e harmonização do Brasil, empresário no ramo de produtos e serviços de maquiagem profissional e sócio fundador da empresa Dental Vidas, responsável pela gestão de 400 clínicas odontológicas da rede AmorSaúde.

Durante o evento, ele participa do Exame Talks: Papo de Empreendedor, em que irá compartilhar sua experiência e visão sobre o futuro do trabalho e o crescimento exponencial dos negócios. Destaque para Allp Fit, seu mais novo empreendimento que surge como uma proposta completamente inovadora e disruptiva.

A rede de academias, já presente em quatro estados, está em fase de expansão, abrindo atualmente duas unidades no Vale do Aço. A Allp Fit oferece estrutura de alta qualidade e tecnologia de ponta, ao mesmo tempo em que nasce com um DNA de inclusão e acolhimento, após uma sólida pesquisa de mercado, que comprova que parte significativa da população não frequenta academias devido ao termo “gym intimidation”, que presume que o ambiente “fitness” não é convidativo para todas as pessoas. Contudo, por não se encaixar nos conceitos já existentes “low cost”, tampouco “hight ticket”, Anderson Franco decidiu inovar e construir sua própria definição de academia ideal: “top to all”, serviço de excelência e, ao mesmo tempo, acessível para todos.

Uma oportunidade de investimentos sólida, com foco no cliente, diferenciais atrativos, preço competitivo e ampla gama de serviços.

Em seu Instagram @empreendedorandersonfranco, ele ressalta ser “uma honra participar deste evento grandioso organizado pela Revista Exame e parceiros que celebra o empreendedorismo brasileiro e poder contribuir para construção de bons propósitos corporativos por um Brasil cada vez melhor para todos”.

Com humildade e gratidão, Anderson Franco atribui parte de seu sucesso a Altair Vilar e Mara Vilar, que o inspiraram em sua jornada empreendedora. Para ele, administrar de forma solidária é compartilhar o sucesso com aqueles que ajudam a construí-lo.

CRESCIMENTO EMPRESARIAL

A 2ª edição do Ranking Negócios em Expansão, uma parceria da Exame com a BTG Pactual e PwC Brasil, tem o objetivo de impulsionar o crescimento empresarial, além de reconhecer as empresas que mais expandiram suas vendas no ano anterior. Com um recorde de inscritos, cerca de 65% a mais do que o evento anterior, o ranking premiará 15 empresas em diferentes categorias de acordo com o faturamento.

O encontro poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do YouTube da Revista Exame, possibilitando que um público amplo e diversificado se inspire na história e nas conquistas dos participantes como Anderson Franco. A premiação e os debates contribuem para fomentar o empreendedorismo e o crescimento das empresas brasileiras, promovendo um cenário de prosperidade e inovação no País.