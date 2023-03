Nesta sexta-feira (17), às 18h, será realizado em Coronel Fabriciano o lançamento oficial do Parque Industrial Vale do Aço: novo vetor de desenvolvimento do município, também conhecido como Distrito Industrial 2. Em fase avançada de implantação, o empreendimento tem apoio da prefeitura dada a importância estratégica para atração de novos investimentos, geração de emprego e renda e alavancar a economia local.

O Parque Industrial Vale do Aço é um dos maiores empreendimentos de negócios do Leste de Minas Gerais. O loteamento foi aprovado pela Prefeitura de Coronel Fabriciano com anuência da Agência Metropolitana do Vale do Aço, já possui licenças ambientais aprovadas pelo Codema.

No momento, já são realizadas obras de pavimentação das vias e infraestrutura.

Na primeira etapa, são aproximadamente 101 lotes modulares com infraestrutura para abrigar empresas de médio e grande porte. Entre os diferenciais do Parque Industrial de Fabriciano estão ramal de gás, linha de transmissão de energia e lotes modulares e localização privilegiada: na divisa de Fabriciano e Timóteo, às margens da BR 381 e linha férrea Vitória-Minas, próximo às grandes siderúrgicas (Usiminas e Aperam).