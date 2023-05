O Giro pela Regional, evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de João Monlevade (Sime), reuniu na noite dessa quinta-feira, (18), no auditório da Acimon, empresários e industriários para debater temas relevantes para o desenvolvimento industrial local.

A iniciativa das entidades tem o objetivo de ampliar a capilaridade dos atendimentos da Fiemg Regional Vale do Aço, fortalecer a atuação do Sime, além de estabelecer parcerias com agentes públicos e privados, a fim de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento e fortalecimento da indústria promovendo o associativismo e melhoria da competitividade da indústria.

“Nossa expectativa com o Giro pela Regional é de aproximar tanto a Fiemg, quanto o Sime, do empresariado da região do Médio Piracicaba, por meio do debate de temas importantes e que impactam na competitividade e sustentabilidade das empresas. Acredito que os participantes sairão desse evento com uma outra visão de mercado, com novas perspectivas, que com certeza impactarão na melhoria do ambiente de negócios”, justificou Talles Henrique Schoenenkorb, conselheiro fiscal do Sime.

Vander Ferraz, Gerente de Pessoas – Business Partner, da ArcelorMittal Monlevade, abordou “Desafios na busca por profissionais e as suas consequências para o crescimento industrial”.

“Entender o contexto atual num cenário cada vez mais desafiador para as empresas nos mobiliza na criação de estratégias para que a mão de obra não se transforme numa variável decisiva para a definição qualquer de investimento por parte das empresas”, pontuou.

Segundo o gerente de pessoas, o desafio é qualificar e reter mão de obra por meio de forte investimento e dedicação em novas formas de atração, englobando inclusão e diversidade; Promover estratégias para melhorias em termos de benefício, treinamento e remuneração e Apostar na formação de mão de obra, se aproximando do Estado e demais Instituições de Ensino.

“Vivemos um momento ímpar no mercado de trabalho onde as pessoas estão em busca de novas formas de trabalho, os talentos em sua maioria estão empregados e ainda temos que lidar com a informalidade e desinteresse pelo trabalho. Não há maior desafio para as organizações hoje do que a busca por pessoas”, ressaltou.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA COMO SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Já o advogado da Gerência de Assuntos Trabalhistas da Fiemg, Gustavo Lemos Ferreira da Silva, explanou sobre “Negociação coletiva como solução de conflitos”. Segundo ele, a Reforma Trabalhista trouxe a possibilidade de o negociado prevalecer sobre o legislado.

“Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) revalidou o tema 1046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). Desta forma, deixa claro a validade da negociação coletiva pelo judiciário. Nesse ponto, observo que há segurança jurídica para que as partes acordem assuntos relacionados ao trabalho e, claro, buscar uma adequação do trabalho à realidade”.

E concluiu: “Como há segurança jurídica na negociação coletiva, muitas entidades sindicais estão celebrando cláusulas para solucionar pontos sobre as relações trabalho que geram conflitos, evitando autuações dos fiscais do trabalho, bem como processos judiciais”, destacou.

O Giro pela Regional contou com o apoio da ArcelorMittal, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e da Associação Comercial, Industrial, Prestação de Serviços de João Monlevade (Acimon).

Acompanhe as ações da Fiemg Regional Vale do Aço e seus sindicatos industrias através do site www7.fiemg.com.br/regionais/vale-do-aco