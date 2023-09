A Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae MG, está com inscrições abertas para o curso ‘Identificação e Eliminação de Desperdícios nas Empresas’ que será realizado nos dias 27 e 28/09, das 8h às 17h/8h às 12h, na sede da Federação das Indústrias, em Ipatinga.

As inscrições podem ser feitas pelo sympla neste link. O valor do investimento é de R$ 200 para associados à Fiemg e R$ 300 para o público geral.

“Esse curso permitirá aos participantes a identificação e combate de grandes perdas, além da implementação de conceitos da manufatura enxuta, estimativa de ganhos e gestão diária das operações industriais em um ambiente enxuto”, pontuou Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da Fiemg.

No conteúdo programático: Princípios do Lean Manufacturing; Ferramentas de combate aos desperdícios; Trabalhadores multifuncionais; Mapeamento de fluxo de valor; Autonomação; Sistema de produção puxada, dentre outros serão abordados.

Mais informações 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br