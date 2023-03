No primeiro mês de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a geração de empregos despencou no Brasil. A redução aparece nos números apresentados pelo Ministério do Trabalho, nessa quinta-feira (9).

A quantidade de empregos formais criados no Brasil em janeiro de 2023 ficou em 83 mil. No mesmo mês do ano anterior, a marca fechou em 167 mil. Os números aparecem no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Para fazer a contagem, a pasta compara a quantidade de contratações com a de demissões.

Em janeiro de 2023, a quantidade de trabalhadores demitidos foi 6% maior que em igual mês no ano anterior. As admissões também cresceram (1%), mas em número 5 pontos porcentuais menor que as demissões.

A redução na geração de postos de trabalho ocorre depois de o PT receber o país com crescimento econômico de 2023 em cerca de 3%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).

Além disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o poder com superávit fiscal, estatais dando lucro, gastos públicos sob controle, mais abertura ao mercado externo, com crescimento nas exportações e aumento do emprego. A herança bendita também envolve outras variáveis, como controle da inflação, demonstrada em uma reportagem da edição 141 da Revista Oeste.

*Revista Oeste