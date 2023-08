O governo de Minas foi reconhecido no prêmio anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que avalia iniciativas de sucesso de gestão para resultados no desenvolvimento. O projeto do Orçamento Base Zero (OBZ), coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), ficou em terceiro lugar no eixo de Gestão de Finanças Públicas, concorrendo com iniciativas das esferas municipal, estadual e federal de países como Brasil, Paraguai, Panamá, Colômbia, México, Equador, Costa Rica, Peru, Argentina e Colômbia.

O OBZ é uma metodologia implementada para aprimorar a alocação orçamentária e a qualidade do gasto público. Com ela, todos os órgãos e as entidades do Estado conseguem fazer uma análise detalhada de como e com o que estão gastando seus recursos. A partir dessas informações, as unidades conseguem priorizar as entregas planejadas.

“O reconhecimento internacional dessa política é muito importante e mostra que estamos caminhando na direção correta para uma gestão eficiente. Com o OBZ, conseguimos direcionar melhor os recursos estaduais e garantir entregas que beneficiam a população”, aponta o subsecretário de Planejamento e Orçamento da Seplag-MG, Felipe Sousa.

PREMIAÇÃO

O prêmio do BID é organizado pela Comunidade de Profissionais e Especialistas da América Latina e do Caribe em Gestão para Resultados do Desenvolvimento (CoPLAC-MpDR).

A rede reúne mais de 5 mil profissionais e especialistas de diversos países com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência e boas práticas nas áreas de planejamento estratégico; orçamento para resultados; gestão financeira; auditoria e sistemas de aquisição; gestão de programas e projetos; e monitoramento e sistemas de avaliação.