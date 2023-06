O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou o benefício de 1,8 milhão de famílias do Bolsa Família, de janeiro a maio de 2023. A informação foi repassada ao Poder360 pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome via LAI (Lei de Acesso à Informação).

Os cortes se deram depois que a equipe econômica prometeu um “pente-fino” na lista de pessoas atendidas.

Atualmente, 21,2 milhões de famílias são contempladas pelo programa social, o que representa um saldo de quase 400 mil a menos em relação a dezembro de 2022. De novembro de 2021 até fevereiro de 2023, o programa foi nomeado de Auxílio Brasil.

Com informações do Poder360