Parlamentares solicitaram à Casa Civil as informações sobre os gastos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com viagens internacionais, mas o governo negou repassar as informações. A resposta da pasta, comandada por Rui Costa, foi que divulgar tais informações coloca em risco a segurança do presidente, vice-presidente e seus familiares.

O governo federal segue mantendo as informações de gastos das viagens de Lula como “reservadas”. Sendo assim, os parlamentares não terão o direito de saber sobre os gastos com locação de veículos, diárias e passagens.

As únicas informações disponibilizadas são referentes aos serviços de apoio, telefonia e seguro de viagem internacional que têm caráter público.

Nos cinco primeiros meses de mandato, Lula já visitou nove países com gastos estimados em R$ 7,3 milhões, segundo o Ministério das Relações Exteriores. O valor se refere aos gastos com hotéis de Lula, Janja e de toda a comitiva que viaja junto com o presidente. Neste montante, porém, não estão inclusos os gastos com contratação de intérpretes, nem com locação de veículo.

*Com informações do Pleno.News