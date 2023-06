O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, estiveram juntos pela primeira vez desde o fim do mandato, em encontro inesperado na tarde da última sexta-feira (2). Na ocasião, ambos estavam no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo.

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Paulo Guedes foi até o local para almoçar com o governador paulista, Tarcísio de Freitas.

Bolsonaro, por sua vez, tinha uma reunião marcada com o governador, que é ex-ministro da Infraestrutura de seu governo.

Ao deparar-se com o ex-presidente, Paulo Guedes o abraçou e aproveitou para criticar a economia da gestão Lula (PT), comandada pelo ministro Fernando Haddad (PT).

– A economia sob Lula está ainda surfando na inércia. Está ainda se beneficiando do cofre cheio que eu deixei – declarou, segundo uma testemunha.

