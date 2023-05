A Prefeitura de Coronel Fabriciano já disponibilizou no site www.fabriciano.mg.gov.br as Guias de Pagamento do IPTU 2023. Para acessar, basta clicar no ícone CIDADÃO na lateral esquerda do site e escolher a opção TRIBUTOS / IPTU ONLINE. Feito isso, é necessário informar CPF ou CNPJ do proprietário e a INSCRIÇÃO CADASTRAL do imóvel.

O objetivo é dar oportunidade ao contribuinte de se programar, com antecedência, para quitar o IPTU. Em Fabriciano, quem fizer a opção pelo pagamento à vista tem direito ao desconto e concorre a prêmios pela campanha IPTU Premiado 2023. O imposto pode ser pago em cota única com desconto de 20% até o dia 12 de junho e a vista sem desconto até o dia 6 de julho de 2023.

Uma novidade este ano é que o contribuinte pode optar pelo parcelamento em até sete vezes. A primeira, com vencimento no dia 12 de junho e a última, em 12 de dezembro de 2023. Lembrando que o valor mínimo de cada prestação é de R$ 50 e a opção pelo parcelamento não dá direito ao desconto ou participação no sorteio de prêmios.

As guias podem ser quitadas em casas lotéricas e bancos credenciados: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e Sicoob A partir de meados de junho, as guias do IPTU também serão enviadas para a residência do contribuinte.

SORTEIO DE PRÊMIOS

O sorteio do IPTU Premiado 2023 está programado para o dia 7 de julho, com evento presencial, na Praça da Estação, e transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura. Antes desta data, o contribuinte deve apresentar o comprovante de pagamento do imposto à vista e retirar o seu cupom para o sorteio junto ao setor de arrecadação da Prefeitura. Serão 10 prêmios, incluindo um carro 0 km.

A arrecadação com IPTU gera a receita para investir em políticas públicas voltadas para a Saúde, Educação, Limpeza Pública, Obras, Assistência Social em benefício da comunidade.

APOSENTADO E PENSIONISTA

Aposentados e pensionistas com renda familiar até R $2.028,00 são isentos do imposto sobre o imóvel onde reside desde que seja o dono do mesmo. Quem recebe acima deste valor, o desconto é de 50% sobre o tributo. Os contribuintes que apresentaram a documentação no ano passado (documentos pessoais e do imóvel que comprove a propriedade) não precisam fazer novamente para requerer o benefício; exceto se a Fazenda Pública do Município exigir.

Em caso de dúvida, o contribuinte deve procurar o setor de arrecadação da Prefeitura.

Serviço:

Gerência Tributária – Arrecadação

Térreo da Prefeitura (Prédio Principal). Telefone: (31) 3406-7559

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30.