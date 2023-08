Com a constante renovação e competitividade no cenário do varejo, adquirir novos conhecimentos que impulsionam as vendas e entender a importância da diversidade na nossa sociedade é essencial para se destacar. Pensando nisso, a InfoVarejo CDL 2023, o maior evento mineiro do setor, acontecerá no dia 23 de agosto, no Minas Tênis Clube, e como tema principal vai abordar a diversidade como uma potência para vender mais. A iniciativa, que conta com a realização das empresas Nérus, ATS Informática e Avanço Informática, busca conscientizar e capacitar os participantes, destacando a relevância da inclusão no ambiente varejista.

Empresários, lideranças e gestores varejistas de Minas Gerais participarão de palestras com grandes nomes e grandes cases de sucesso, como Kdu dos Anjos, com o projeto Lá da Favelinha, e Cláudia Fusark, fundadora da rede Meu BHAR. A empresária é um exemplo inspirador de sucesso no universo do varejo e iniciou sua jornada em 2018, com a abertura de um modesto bar em uma esquina. Hoje, sua rede de bares conta com cinco unidades, oferecendo experiências únicas aos clientes. Seu empreendimento se tornou uma referência no segmento, graças à sua visão estratégica e ao foco em proporcionar um atendimento de excelência.

Claudinha ressalta a importância de estar presente em eventos como a InfoVarejo, onde será possível compartilhar sua experiência e conhecimento, impactando positivamente as pessoas que estarão presentes. Ela acredita que a ambiência do evento, com pessoas e marcas alinhadas a propósitos e objetivos, contribui para o crescimento e o aprendizado mútuo.

A empresária palestrará no evento, e frisou sua animação com o tema e todas as novas possibilidades. “Espero conhecer outros empreendedores e empresários que querem dominar esse mercado, quero ter acesso a ideias inovadoras, insights para a minha marca e, claro, contribuir muito também”, disse.

DIVERSIDADE COMO POTÊNCIA PARA VENDER MAIS

Geovanne Teles, um dos mantenedores do InfoVarejo 2023, enfatiza que o tema da diversidade é fundamental para o desenvolvimento do varejo. Ele destaca a necessidade de ações conjuntas entre o poder público, a academia e o setor privado para combater os preconceitos enraizados na sociedade. Geovanne ressalta que é necessário que todos compreendam que a diversidade é um aspecto estrutural e que proporcionar oportunidades para todos, independentemente de características como cor, credo ou orientação sexual, é fundamental.

Além disso, de acordo com Geovanne Teles, nesta edição o Congresso também assume a missão de inspirar. “A gente sempre traz cases de sucesso porque para o pequeno e médio empresário é muito importante ter uma referência e pegar práticas variadas que o empreendedor de sucesso teve. Serve como uma inspiração. Neste ano, temos o Roney Meisler, fundador da Reserva, que é um empresário novo, moderno e articulado”, pontuou.

O tema central da InfoVarejo 2023 reflete a importância de se criar ambientes inclusivos e respeitosos, tanto para colaboradores quanto para clientes. O evento abordará a necessidade de repensar práticas arcaicas e buscar soluções inovadoras, que valorizem a diversidade e estimulem o crescimento no varejo.

A programação diversificada da InfoVarejo proporcionará aos participantes uma visão abrangente sobre temas relevantes, como diversidade de gênero, raça, orientação sexual e inclusão de pessoas com deficiência. A intenção é promover uma reflexão sobre a importância de construir um ambiente varejista acolhedor e representativo.

O COMPROMISSO COM O SUCESSO DOS EMPRESÁRIOS VAREJISTAS

A InfoVarejo reafirma seu compromisso de oferecer um evento de qualidade, proporcionando aos participantes conhecimentos práticos e aplicáveis à realidade do varejo. Através de palestras, painéis e debates, os congressistas terão a oportunidade de interagir e absorver valiosas informações, contribuindo para o desenvolvimento de seus negócios.

Com a participação de profissionais renomados e casos de sucesso como o de Claudinha Fusark. a InfoVarejo 2023 se consolida como um encontro imprescindível para todos que desejam aprimorar seus conhecimentos, expandir suas redes de contato e fortalecer o setor varejista.

PROGRAMAÇÃO:

– 9h: Abertura do evento (Governador/CDL/INFOVAREJO)

– 9h20: Palestra de Abertura – Rebeldes tem Asas com Rony Meisler (Empresa Reserva)

– 10h20: Fala da CDL – Varejo Inteligente

– 10h40: COOFFE BREACK

– 11h10: Fala Sólides – RH com Mônica Hauck (Empresa Sólides)

– 10h30: Painel – Básico Bem Feito

– Fernando Cardoso e Paulo Leite – Mediadores

– Bruno Vasconcelos (Empresa Seu Cliente Oculto)

– Ana Laura Souza (Empresa Amigão Calçados)

– Claudia Fuzark (Empresa Meu BHAR)

– 12h: ALMOÇO

– 14h: Palestra – Jornada do Consumidor com Bell Nacif

– 15h: Painel – Diversidade

– Inácia Soares – Mediadora

– Tati Santarelli (Empresa TeamHub)

– Raquel Ferreira – Presidente CDL Jovem

– Kdu do Anjos (@ladafavelinha /@coletivo.levante)

– 15h40: COOFFE BREACK

– 16h10: Painel – Cases como vender mais

– Fred Rocha – Palestrante e mediador

– Rafaela Kayser Nejm (Empresa supermercado Super Nosso)

– Kênia Ferreira (Empresa Vila de Papel)

– Carol Nascimento (Empresa Laço de Menina Store)

– Luan Mariano (Rede Bonzão Supermercados e Startup Bom Momento)

– 16h50: Palestra de Encerramento – Cenários e Tendências Econômicas com Alexandre Schwartsman

– 17h50: Coquetel de encerramento/Networking

Serviço:

Congresso InfoVarejo CDL/BH 2023

Realização: Nérus, ATS Informática e Avanço Informática

Data: 23 de agosto

Hora: das 8h às 18h

Local: Minas Tênis Clube I, em Belo Horizonte.

As inscrições são pelo sympla.com.br/

Realização: Nérus, ATS Informática e Avanço Informática