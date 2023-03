Empreendedoras dos municípios de Belo Oriente e Coronel Fabriciano podem se inscrever, gratuitamente, para seminários que irão abordar aspectos da gestão do negócio, discutir os principais desafios do empreendedorismo feminino, e reforçar a importância da inteligência emocional para o sucesso dos negócios.

O primeiro encontro será realizado em Belo Oriente, no próximo sábado (18/03), em parceria com a Associação Comercial e Instituto Cenibra. A programação incluiu palestras da influenciadora e youtuber Simone Sá; da vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), Alessandra Alkmim; e da analista do Sebrae Minas Vanessa Silva.

Em Coronel Fabriciano, o seminário será realizado na próxima quarta-feira (22), em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora, Instituto Cenibra e Prefeitura. Serão promovidas palestras com a consultora de imagem feminina Gaby Linhares, e a analista Vanessa Silva. Também serão apresentados cases de sucesso de empreendedoras do município.

As atividades integram o programa Sebrae Delas, uma iniciativa para valorizar competências e difundir a cultura empreendedora entre mulheres. “Nosso objetivo é fortalecer e capacitar essas mulheres, contribuindo para que elas possam ser competitivas e tenham visibilidade no mercado em que atuam”, pontua a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva.

A secretária de Governança e Assistência Social de Coronel Fabriciano, Letícia Godinho, ressalta que a melhor política social é a que gera emprego e renda. “Iniciativas como essa proporcionam autonomia às mulheres, valorizam suas experiências e qualidades profissionais”, destaca. Já a gerente executiva da Associação Comercial de Belo Oriente, Aline Fernandes, conta: “temos um número expressivo de mulheres que estão à frente de um negócio em nossa região. A intenção é torná-las um grupo unido e que desperte o desejo pelo empreendedorismo em outras”, finaliza.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

O número de mulheres empreendedoras é crescente, e chegou a uma marca histórica. Uma pesquisa divulgada no início deste mês, pelo Sebrae Minas, feita com base em dados do IBGE, mostra que, no terceiro trimestre do ano passado, havia 10,3 milhões de mulheres donas de negócios no país, mais de 34% do total de empreendedores.

Serviço:

“Seminário Mulheres Empreendedoras” em Belo Oriente

Data: 18/3 (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Anexo Administrativo Floripes Rômulo de Carvalho – Praça Nossa Senhora da Piedade n°06 – Centro

Inscrições gratuitas por este link

“Seminário: Mulheres Inspiram Mulheres” em Coronel Fabriciano

Data: 22/3 (quarta-feira)

Horário: 18h30 às 22h

Local: Auditório Maria Angélica Praça Luís Ensch n°64 – Centro

Inscrições gratuitas por este link.