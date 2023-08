O Banco Central (BC) informou, nesta sexta-feira (25), que o Brasil recebeu 4,244 bilhões de dólares (R$ 20,6 bilhões) em investimento estrangeiro direto (IED) em julho deste ano. O valor em questão é 41% menor do que o registrado no mesmo mês de 2022.

Segundo o BC, no mês passado o país recebeu 3,531 bilhões de dólares (R$ 17,17 bilhões) em investimentos de capital e 713 milhões de dólares (R$ 3,47 bilhões) em operações de empréstimo concedidas por empresas matrizes às suas subsidiárias ou filiais.

De acordo com o Pleno.News, nos primeiros sete meses de 2023, o investimento estrangeiro direto alcançou 33,609 bilhões de dólares (R$ 163,44 bilhões), uma diminuição de 31,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o valor foi de 49,191 bilhões de dólares (R$ 239,22 bilhões).

Ao longo dos últimos doze meses, o IED totalizou um equivalente a 3,54% do produto interno bruto (PIB), índice superior aos 3,38% do PIB registados no mesmo período imediatamente anterior. Por outro lado, o Brasil aumentou as suas reservas internacionais em 1,9 bilhão de dólares (R$ 9,24 bilhões) de junho para julho, acumulando cerca de 345,5 bilhões de dólares (R$ 1,68 trilhão).