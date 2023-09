Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura Municipal de Ipatinga realiza uma Audiência Pública para debater o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA-2024), trazendo à discussão os recursos e projetos que serão aplicados e executados no município no próximo ano. O debate terá início às 10h, no auditório da Câmara Municipal de Ipatinga e é aberto à participação da população.

A Audiência Pública, promovida em conformidade com a Lei Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009 – Lei de Transparência é uma oportunidade para os cidadãos de Ipatinga, compreenderem os planos e investimentos previstos para 2024. Este encontro é conduzido pelas Secretarias Municipais de Planejamento e Fazenda.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA-2024) é um documento fundamental que destina os recursos para a realização das ações necessárias para alcançar as metas estabelecidas no plano de governo para o ano seguinte. “A participação ativa da população nesta discussão é de extrema relevância, pois trazem sugestões e contribuições fundamentais para a elaboração de um orçamento que atenda às demandas e expectativas da comunidade”, explicou o secretário de planejamento, Bruno Santos Almeida.

O secretário ainda reforçou o convite à população para participar desta Audiência Pública, “ a transparência e a participação são bases fundamentais para a gestão democrática e eficaz dos recursos públicos”, disse o secretário.