Inspirar e conectar mulheres que desejam investir em seu potencial empreendedor, incentivando-as a tirar suas ideias do papel, começar ou alavancar seu próprio negócio. Estes são os objetivos do “Elas no Palco”, maior evento sobre empreendedorismo feminino da região do Vale do Aço. A iniciativa do Sebrae Minas, por meio do programa Sebrae Delas, Instituto Cenibra e o projeto Coisas de Mãe, será realizada no dia 5 de outubro, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas neste link.

Com expectativa de receber 500 mulheres, o “Elas no Palco”, terá a presença de influenciadoras conhecidas nacionalmente, especialistas de outros estados e cases de sucesso da região, que vão compartilhar suas histórias, falar sobre atendimento, vendas, redes sociais, marketing pessoal, protagonismo, carreira, propósito, maternidade, rede de apoio, comportamento empreendedor e outros. “Nossos desafios diários são enormes, porém, nosso maior ganho é quando entendemos que juntas somos mais fortes. Por isso, queremos estimular outras mulheres a lutarem por seus objetivos e a reescreverem suas histórias, obtendo sucesso no que escolherem fazer”, destaca a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva.

Serão sete horas de conteúdo – 13h às 20h – com 13 palestrantes e mais de 12 temas. Entre as palestrantes estão: Cris Paiva – humorista que integrou o primeiro grupo de stand up comedy exclusivamente feminino do país, e que atualmente é apresentadora do Vênus, um dos maiores podcasts brasileiros; Rafa Brites – apresentadora, autora do livro “Síndrome da Impostora – por que nunca nos achamos boas o suficiente.”, e empreendedora à frente do TSER, plataforma de cursos de revolução pessoa; e Patrícia Ramos – apresentadora do “Rede BBB”, no Gshow, e youtuber no canal “Fala Comigo, Terra”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

PALESTRAS

Do interior para o mundo – como o entusiasmo pode mudar destinos

Com a palestrante Jackeline Alecrim: cientista especializada em Cosmetologia Avançada e Fitoativos, fundadora da Magic Science Brasil, conhecida mundialmente por sua biotecnologia patenteada que trata a calvície de forma eficaz.

A arte de conquistar para vender

Com Vanessa Karla: especialista em empreendedorismo, administradora com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, mentora de mulheres, palestrante e embaixadora do Sebrae Delas.

Redes sociais sem mistério

Com Sharon Morais: youtuber, influenciadora digital, apresentadora e empresária.

A primeira impressão é a que vende

Com Luiza Marangon: consultora de imagem graduada pela Fashion School de Portugal e designer com formação pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG).

PAINÉIS

Painel I: Empreendedorismo que transforma – Maternidade e Comunidades

Participantes: Camila Dias Souza: MF Afro Hair; Preta Maré: Studio Preta Chic; Priscila Marques: Coisas de Mãe; Rosilene Miliot: Boca Rosa Company.

Painel II: Empreendedoras, Influenciadoras e Escritoras

Participantes: Glayda: educadora, especialista em hairstylist e embaixadora da TrussHair; Larissa Mafra: mentora financeira especialista em dividendos; Simone Sá: escritora, youtuber, especialista em pele madura.

Serviço:

“Elas no Palco – Mulheres à frente dos negócios e do futuro”

Data: 5 de outubro

Horário: 13h às 20h

Local: Centro Cultural Usiminas – Avenida Pedro Linhares Gomes, n° 3.900 A

Inscrições: neste link da Sympla