O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cogita ressuscitar o imposto conhecido pela sigla CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. A informação foi veiculada nesta segunda-feira (22) pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que entende se tratar de “um imposto justo”.

A finalidade do tributo seria financiar o sistema previdenciário, que está sob o guarda-chuva da pasta de Lupi, mas a decisão será da área econômica do governo.

“Acho — e nisso vou contrariar muitos, porque dá muito desgaste, mas eu falo o que penso — que a CPMF é um imposto justo”, defendeu o ministro.

O fundamento do pedetista é que esta tributação “cobra mais de quem circula mais o dinheiro”, mas admitiu que esta “não é uma discussão isolada”.

Lupi não aprofundou no assunto, nem disse se a volta desse imposto afetaria as transações feitas via Pix.

GOVERNO HAVIA DESCARTADO RETOMAR A CPMF

Extinto em 2007, o imposto foi descartado pelo ministro da Fazenda do governo Lula.

– Não está no nosso radar, nem no plano do governo, nem nos planos da área econômica – garantiu Haddad em março.

*Pleno.News