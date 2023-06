A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), por meio da Gerência de Energia realizará em todo estado nos próximos meses o “Café com Energia – Abertura do mercado livre de energia”.

A Fiemg Regional Vale do Aço receberá o evento no dia 4 de julho, das 9h às 12h, na sede da entidade, em Ipatinga. Os interessados poderão se inscrever pelo Sympla, gratuitamente neste link.

“Essa é uma oportunidade para que a classe industrial consiga reduzir os gastos com sua conta de energia. Com uma produção mais econômica, é possível fazer novos investimentos, produzir mais com menos custo e assim, aumentar a competitividade e sustentabilidade do seu negócio”, pontuou Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço.

Após a palestra haverá apresentação dos produtos pela empresa parceira e ao final, rodada de negócios com atendimento individualizado. Importante que os participantes apresentem sua última fatura para análise.

Mais informações: 31 3263-4519 ou email assessoriadeenergia@fiemg.com.br