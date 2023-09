O Governo de Minas Gerais e o grupo austríaco Andritz Hydro assinaram, nesta sexta-feira (15), em Viena, na Áustria, acordo para um investimento de R$ 285 milhões na instalação de uma unidade da empresa em Governador Valadares, na Região do Vale Rio Doce. A expectativa é que 200 empregos diretos sejam gerados, levando renda e qualidade de vida para os mineiros.

A comitiva em missão na Europa, liderada pelo governador Romeu Zema, se reuniu com representantes da Andritz no escritório da empresa em Viena, para formalização do termo e, também, para acompanhar a apresentação do portfólio e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos da empresa.

Para Romeu Zema, o anúncio coroa a série de compromissos internacionais, que conseguiu atrair para Minas Gerais cerca de R$ 500 milhões.

“É uma notícia muito boa para os mineiros: estamos fechando a viagem com quase meio bilhão em investimentos confirmados e assinados, sem considerar ainda outras empresas que estão com conversas avançadas e, com toda certeza, as negociações vão caminhar bem e dar frutos com novos investimentos no estado”, disse o governador. “Minas é, hoje, um Estado amigo de quem quer empreender e gerar empregos, aliados estratégicos para avançarmos e melhorarmos cada vez mais a vida dos mineiros”, completou.

Neste momento, o grupo austríaco aposta no mercado de Minas Gerais e nas oportunidades de negócio no estado para integrar a cadeia de fornecimento de equipamentos eletromecânicos e serviços para usinas hidrelétricas e, também, para a mineração com reduzido impacto ambiental.

“Essa parceria com o Governo de Minas chegou em um momento decisivo e importante para a empresa, que se vê em constante expansão de clientes nacionais e internacionais. A participação da Cemig, um dos protagonistas da transição energética no Brasil, poderá ser um vetor adicional de crescimento, especialmente nas operações de Minas Gerais”, explicou o presidente da Andritz Hydro Brasil, Dieter Hopf.

EMPREGO E DIGNIDADE

O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro, reforçou que os negócios atraídos na missão resultarão em qualidade de vida para os mineiros. ”Voltaremos para o Brasil levando muitos investimentos. E isso faz toda a diferença. O governador Romeu Zema sempre repete que o melhor programa social é o desenvolvimento econômico. Porque quando a gente desenvolve economicamente, melhoramos a vida das pessoas na ponta, gerando empregos para que essas pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida. Então, esse é o trabalho do Governo do Estado”, disse.

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

A Invest Minas, agência vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), participa da identificação de empresas mineiras que poderão formar parte da cadeia de fornecimento da Andritz. A atuação do Estado tem como estratégia essencial tornar Minas Gerais um estado destaque para se investir.

“Atuamos em políticas públicas de desburocratização e melhoria do ambiente de negócios bastante eficazes para que empresas como a Andritz possam se instalar aqui e ter perspectivas reais de expansão. Queremos que a liberdade econômica impulsione o crescimento não só do estado, mas das empresas que optarem por chamar nossas terras de lar. E, claro, queremos que os mineiros tenham ótimas oportunidades de emprego e melhoria da qualidade de vida por meio da criação de novos postos de trabalho”, ressaltou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Para João Paulo Braga, diretor-presidente da Invest Minas, a vinda da Andritz vai abrir muitas oportunidades de negócios. “A empresa austríaca atua em setores em que Minas Gerais é líder no Brasil e no mundo, como o energético, metal-mecânica, mineração e agronegócio. Além disso, há oportunidades de empresas mineiras serem fornecedoras de insumos e, principalmente, industrialização por encomenda, fortalecendo e gerando empregos em toda a cadeia produtiva”, destacou o CEO da agência de fomento.

A cidade de Governador Valadares também foi uma das que aderiu ao programa Minas Livre Para Crescer, criado pelo Governo de Minas, por meio da Sede, que promove a desburocratização de processos e o incremento da economia local. O município tem tornado a legislação mais receptiva aos novos investimentos e começa a colher os frutos que beneficiam ainda toda a região. Ao todo, 518 municípios já iniciaram o processo de inclusão e 380 já tiveram o decreto de adesão publicado.

A EMPRESA

A Andritz Hydro é um dos fornecedores líderes mundiais de equipamentos eletromecânicos e serviços para usinas hidrelétricas. No Brasil, é responsável pela engenharia e produção de equipamentos para pequenas, médias e grandes usinas hidrelétricas. Possui uma planta na cidade de Araraquara (SP), além de unidade administrativa localizada em Barueri (SP).

O grupo atua, ainda, nos campos de negócios de alimentação, biocombustíveis, bombas e automação, geração de energia e tecnologia ambiental. Possui, atualmente, mais de 29 mil funcionários, espalhados em mais de 280 localidades em 40 países.