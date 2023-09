Cada vez menos eleitores do Lula (PT) mantém esperança de melhora na economia do país. Em dezembro de 2022, os otimistas correspondiam a 79% dos que votaram no petista no segundo turno eleitoral. Em março, quando o governo completou cem dias, a porcentagem caiu para 76%, uma retração ainda tímida. Mas, segundo pesquisa publicada pelo Datafolha neste domingo (17), hoje a parcela que projeta uma ascensão econômica nos próximos meses caiu para 66%, uma redução de 10 pontos percentuais em apenas seis meses.

Segundo o portal Veja, não houve crescimento expressivo do pessimismo econômico entre os eleitores do presidente Lula. O que aumentou foi a fatia dos que acreditam na estabilidade do cenário, sem melhora ou piora. Tanto em dezembro como em março, 18% faziam essa análise. Em setembro, subiu para 25%.

Entre os eleitores do ex-presidente Bolsonaro há um contínuo crescimento do pessimismo. Hoje 52% dos que votaram em Jair Bolsonaro (PL) preveem piora no âmbito econômico, nove pontos percentuais a mais do que em dezembro.

A pesquisa do Datafolha foi realizada nos dias 12 e 13 de setembro, promoveu 2.016 entrevistas em 139 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.