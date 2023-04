O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, apresentou na manhã desta quinta-feira (20) um importante projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal, que visa instituir na cidade o sistema online para pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por ato oneroso (ITBI). O objetivo principal da medida é tornar mais simples e ágil o processo de emissão da guia para quitação do tributo, acelerando negociações.

Com a proposta, o próprio contribuinte poderá informar o valor do imóvel na plataforma on-line, que irá gerar automaticamente a guia com a alíquota a ser aplicada nas transações imobiliárias. A expectativa é que a iniciativa facilite o processo e reduza os prazos para a emissão do documento.

Segundo o secretário de Fazenda, Mateus Shinzato, a medida também representará aumento na arrecadação municipal, além de garantir que o imposto seja pago de forma mais justa e eficiente. “Com essa iniciativa, vamos tornar mais simples e ágil o processo de emissão da guia do ITBI. Após o pagamento do valor devido, a certidão de quitação é gerada, garantindo assim que o imposto seja recolhido de forma justa e eficiente”, reforçou.

De acordo com o prefeito Gustavo Nunes, a implementação do ITBI on-line deve contribuir para o desenvolvimento da cidade, estimulando o mercado imobiliário e gerando novos negócios. “Essa medida vai permitir que as transações imobiliárias sejam mais rápidas e eficientes, o que é fundamental para o desenvolvimento da cidade e para a geração de novos negócios”, acentuou.

A corretora imobiliária Cássia Miranda destacou que a alteração vai dar celeridade e melhorar o andamento dos procedimentos. A expectativa é de que a medida traga benefícios tanto para os compradores de imóveis quanto para a administração municipal e profissionais que atuam no segmento imobiliário..

O projeto de lei apresentado pelo prefeito Gustavo Nunes aguarda agora análise na Câmara Municipal, que deverá discutí-lo e votá-lo em plenário. Caso seja aprovada, a medida será sancionada e entrará em vigor em breve, beneficiando milhares de contribuintes na cidade.