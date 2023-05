Os contribuintes de Ipatinga têm até o dia 22 de maio para pagar à vista o Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) de 2023, com direito a um desconto de 10%. A medida está prevista no Decreto nº 10.496, que também permite o parcelamento em até oito vezes, sem juros e multa, de maio a dezembro. As guias para pagamento já foram enviados pelo correio.

A Prefeitura de Ipatinga destaca que o pagamento do IPTU é importante para garantir investimentos em melhorias na cidade, como pavimentação, iluminação pública, limpeza urbana, saúde, educação e segurança.

FACILIDADE NO ATENDIMENTO

Para facilitar e agilizar o atendimento ao contribuinte, a Prefeitura de Ipatinga criou um novo site, com reposicionamento de conteúdos, reunindo todos os serviços tributários em um só lugar.

Entre os serviços oferecidos pelo site estão a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), acompanhamento de processo administrativo, agendamento de atendimento presencial, certidão de informação cadastral, Certidão Negativa de Débitos, guia de IPTU, guia de parcelamento de Dívida Ativa, ISSQN por estimativa, ISSQN para profissionais liberais/autônomos, ITBI e Taxa de Localização.

A tabela de vencimentos do IPTU, TRSD e Cosip para o ano de 2023 já está disponível. A primeira parcela ou cota única vence no próximo dia 22 e as demais nos dias 15 ou 16 dos meses subsequentes.

Para mais informações sobre os serviços tributários de Ipatinga, os contribuintes podem acessar o site da prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br) ou entrar em contato pelo WhatsApp (31) 3829-8000.

A Prefeitura de Ipatinga espera que as facilidades oferecidas incentivem os contribuintes a regularizarem suas obrigações tributárias, contribuindo para o desenvolvimento da cidade.