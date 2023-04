A Prefeitura de Ipatinga anunciou hoje (28) que está com inscrições abertas para dois novos processos seletivos, desta vez destinados à contratação de profissionais para atuação nas áreas da Saúde e Assistência Social.

O primeiro edital se refere à seleção de enfermeiro e técnico de enfermagem para atuarem no programa Estratégia da Saúde da Família (ESF), com exigência de formação superior e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Já o segundo edital é voltado para a contratação de Agente Social, que deverá atuar no Consultório de Rua ou Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS). A exigência é de formação no Ensino Médio e experiência profissional em atenção a pessoas em situação de rua e/ou trajetória de vida em situação de rua.

INSCRIÇÕES

As inscrições para os processos seletivos vão até o dia 9 de maio no programa Estratégia da Saúde da Família (ESF) e até o dia 8 de maio para atuarem no Consultório de Rua ou Serviço Especializado em Abordagem Social.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do link www.processoseletivo.ipatinga.mg.gov.br correspondente a cada edital.

Caso o candidato tenha dificuldade de acesso à internet, é possível se inscrever pessoalmente, durante o período definido, no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos – Derhu, localizado no 1º andar do prédio provisório da Prefeitura Municipal de Ipatinga (avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre), sala 104, onde será disponibilizada uma máquina específica para esse expediente. O atendimento é de 9h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.