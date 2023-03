A Prefeitura de Timóteo propôs reajuste salarial de 7% para este ano, referente à recomposição salarial anual de 2023 e perdas acumuladas de períodos anteriores a 2018. A proposta foi apresentada ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Timóteo (Sinsep), na manhã da terça-feira (28) pela Comissão de Negociação da Prefeitura de Timóteo, e representou avanços na proposta inicial da administração municipal. Com essa proposta, estima-se que o impacto anual na folha de pagamento seria da ordem de R$ 10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil reais).

A proposta de aumento de 7% contempla um total de 2.900 servidores ativos e inativos e seria efetivada da seguinte forma: 6% de reajuste já a partir do mês de março, sendo 5,47% a título de revisão geral anual, conforme índice do INPC/IBGE, 0,53% referente perdas de períodos anteriores a 2018, e mais 1% a incidir na folha de pagamento de dezembro, totalizando o aumento de 7% neste ano de 2023.

Em 2018, quando a atual gestão assumiu a Prefeitura, o percentual de perdas acumuladas no período de 2016 a 2017, era de 12,17%. Entre julho e agosto de 2018, foram concedidos 3% relativo às perdas salarias, que foram reduzidas para 9,17%; em junho de 2021, houve a concessão de 1,98%, reduzindo as perdas acumuladas para 7,19%; e com a proposta atual haveria a concessão de 1,53%, reduzindo o percentual das perdas para 5,66%.

A Comissão de Negociação afirma que a Administração Municipal não tem medido esforços para assegurar a revisão salarial dos servidores ativos e inativos de maneira justa, e sempre buscando manter o equilíbrio orçamentário e financeiro, bem como em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

VALE ALIMENTAÇÃO

Comparando as três cidades polos da região metropolitana do Vale do Aço, o valor do vale alimentação do Executivo Timoteense é o de maior. Em Timóteo o valor já é de R$ 300,00, sendo que nos demais municípios o valor médio é de R$ 200,00. Dentro da referida proposta salarial de 2023, a Administração ainda concederia um reajuste de 16,68%. Com esse aumento, o valor do vale alimentação dos servidores efetivos passaria a R$ 350,00.