Neste ano, a Expo Usipa será realizada entre os dias 19 e 22 de julho, e a montagem para a maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais segue a todo vapor para que o público encontre o que há de melhor na exposição.

A montadora oficial do evento iniciou no último dia 27 de junho a transformação do espaço da Usipa para uma mega feira, que receberá mais de 350 stands, totalizando uma área de mais de 20 mil metros quadrados de exposição.

A Expo Usipa é dividida em vários espaços para visitação, e é este trabalho de unificação que a montadora realiza para que o visitante encontre a feira de negócios como um todo, como explica o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita. “Na Expo Usipa temos as áreas industrial, comercial, de prestação de serviços, os espaços Expo Social e Automotivo, e a praça de alimentação. É uma área muito grande, que totaliza mais de 20 mil metros quadrados de exposição, com mais de 350 stands. E nesse período, até os dias que antecedem a feira, a equipe de montagem trabalha firme para que tudo esteja perfeito nos dias de visitação”, explicou Lucas.

E não é apenas a área de exposição que requer montagem, a área onde é realizado o Encontro de Negócios também tem uma grande estrutura para receber as empresas demandantes e expositoras, como conta a gerente administrativa da Usipa, Luiza Elizabete. “Para a realização do 16º Encontro de Negócios a Expo Usipa monta um espaço climatizado com 20 salas, para que os expositores e compradores das empresas demandantes realizem reuniões em um ambiente propício para realizar negócios. Neste espaço, são esperadas mais de 1500 reuniões durante os quatro dias de evento”, destacou Luiza Elizabete.

A 33ª Expo Usipa é realizada pela Usipa e conta com o patrocínio da Ambipar, Rip Kaefer, Unimed Vale do Aço, Monkey Money, Vale e Convaço. Além disso, tem o apoio de Usiminas, Ternium, Abimaq, Bemisa, Fiemg, Sindcomércio Vale do Aço, Sicoob Vale do Aço e Sindimiva.

Para visitar a exposição, os visitantes podem retirar gratuitamente os convites diretamente do site da organização (www.expousipa.com) ou com alguma empresa expositora.