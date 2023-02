A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e o Sebrae, em parceria com a prefeitura, realizarão entre os dias 17 e 20 de maio deste ano, a terceira edição da Feiraço – Feira Comercial de Produtos e Serviços, no estacionamento do Ipatingão.

A Feiraço contará com a participação de diversas empresas de segmentos variados, que irão expor e vender seus produtos e serviços durante os quatro dias de evento. Além de oferecer um ambiente para geração de negócios e prospecção de clientes, uma praça de alimentação será montada no local, onde serão realizados shows de artistas regionais.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, ressaltou que faltam três meses para a terceira edição da Feiraço e que as expectativas são as melhores possíveis. “Esse ano teremos um local mais amplo, com aumento em torno de 50% do número de estandes em relação à edição anterior. Dessa forma, estaremos com um mix maior de expositores de vários segmentos e com muitas novidades. Temos a convicção de que será uma grande feira de produtos e serviços”, afirmou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, destacou que ainda há estandes disponíveis e que os interessados podem procurar o departamento comercial das entidades pelo número (31) 97135-7162 ou (31) 3828-5151. “Assim, um dos nossos consultores irá até a sua empresa para apresentar melhor o evento, que será uma oportunidade de mostrar os seus produtos e serviços para um grande número de pessoas. Vale destacar que a Feiraço fortalece a marca das empresas, para que elas se firmem cada vez mais no mercado de nossa cidade, região e estado de Minas Gerais”, pontuou.

EXPANSÃO

Para essa próxima edição houve um aumento de 45% no número de estandes em relação à Feiraço de 2022, passando de 117 para 168. Já no comparativo entre a terceira edição e a primeira edição (que contou com 83 estandes), houve um crescimento de 102%.

A estimativa da organização é que na edição anterior, aproximadamente, 25 mil pessoas visitaram a feira. Na entrada do evento, os visitantes puderam doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite longa vida. Com isso, foram mais de três toneladas de mantimentos arrecadados e entregues ao Banco de Alimentos de Ipatinga.