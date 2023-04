O Brasil está caminhando para um cenário econômico no vermelho. Os números de pedidos de recuperações judicial e falência no país dispararam neste ano. Dados da Serasa Experian apontam que houve um aumento de 37,6% nos pedidos de recuperação em relação ao mesmo período de 2022. Já em relação às solicitações de falências, foi verificada uma alta de 44,1%.

Segundo o portal Conexão Política, os fatores que puxaram esse crescimento foram o avanço da inadimplência, a manutenção dos juros em patamares elevados, inflação alta, crédito restrito e desaceleração da atividade.

Em março, a busca das empresas pela recuperação judicial aumentou 6,8%, e as falências cresceram 40,6%, na comparação com o mesmo mês do ano passado.