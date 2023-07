A Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae-MG, realizará nos dias nos dias 26 e 27 de julho, das 8h às 17h e 8h às 12h, na sede da Fiemg, em Ipatinga, o curso “Redução de gastos comerciais, gerais e administrativos”, com o objetivo de orientar como reduzir despesas na sua empresa aumentando a competitividade no mercado. Interessados poderão se inscrever neste link.

No conteúdo programático temas como: Contabilidade gerencial, Definição do plano de contas, Fundamentos da gestão de custos, Custeio direto e por absorção, Planejamento orçamentário, Como identificar gastos indiretos, dentre outros serão debatidos.

“O objetivo desse curso é de aumentar a competitividade das empresas por meio da redução de despesas eficiente, fazendo com que os participantes enxerguem o que é essencial ao negócio com foco na eficiência e retorno do capital investido”, explica Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da Fiemg.

O valor do investimento é de R$ 200 para associados à Fiemg e R$ 300 para o público geral.

Mais informações pelo telefone 31 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br