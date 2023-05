Planejada há quatro anos, a obra de reforma do Alto-Forno 3 da Usiminas tem apresentado números expressivos. A previsão é que sejam arrecadados cerca de R$ 600 milhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em 2023, número superior aos R$ 440 milhões arrecadados no ano passado.

A reforma do Alto-Forno 3 tem contribuído, também, para o desenvolvimento da economia de todo o Vale do Aço.

Com o aumento das contratações e investimentos em serviços locais previstos para as obras, cresceu o número dos valores recolhidos com o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) na região, principalmente em Ipatinga. De janeiro de 2023 até o momento foram arrecadados cerca de R$ 17 milhões em ISSQN.