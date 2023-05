A reforma do Alto-Forno 3 da Usiminas, maior investimento da empresa nesta década, já iniciada na Usina de Ipatinga, registra a maior parte das contratações de colaboradores do Vale do Aço. Até o momento, cerca de 6 mil vagas temporárias foram geradas e sete em cada 10 colaboradores contratados são da região, ou seja, 70% da mão-de-obra é local. O pico da obra está previsto para o próximo mês de junho, quando as contratações devem atingir 9 mil pessoas.

No contexto da reforma, a Usiminas Mecânica segue com vagas disponíveis. Os interessados em se candidatar para as posições atuais devem ter experiência comprovada na carteira e enviar o currículo até o dia 12 de maio (sexta-feira) para o e-mail recrutamento.umsa@usiminasmecanica.com.br. Outra opção é entregá-lo na sala de recrutamento externo da Usiminas Mecânica, na Avenida Pero Vaz de Caminha 426, Bom Retiro, Ipatinga-MG.

No momento, as vagas são para os cargos de ajudante, mecânico montador, montador de andaime, soldador TIG e RX, encanador, maçariqueiro, caldeireiro, eletricista montador, instrumentista, auxiliar de serviços gerais e motoristas de veículos leves.