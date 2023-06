As contas do governo federal registraram um déficit de R$ 45 bilhões em maio, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (29) pela Secretaria do Tesouro Nacional. As despesas do governo superaram as receitas em R$ 45 bilhões no mês passado, sem levar em consideração o pagamento de juros da dívida pública.

Segundo o Tesouro, trata-se do pior resultado para maio desde 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando o rombo foi de R$ 158,9 bilhões.

O resultado negativo de maio veio pior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando o déficit foi de R$ 39,3 bilhões.

Em abril de 2023, as contas do governo registraram superávit de R$ 15,6 bilhões. Em março, houve déficit de R$ 7,1 bilhões. Em fevereiro, o rombo foi de R$ 41 bilhões.

No acumulado do ano, entre janeiro e maio, as contas do governo ainda têm superávit de R$ 2,2 bilhões, em valores não corrigidos pela inflação.

*Metrópoles