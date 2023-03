Em entrevista à GloboNews nesta terça-feira (21), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), confirmou que a taxa de juros do empréstimo consignado para pensionistas do INSS terá um aumento. Segundo ele, deve ficar abaixo de 2%.

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou na semana passada a redução dos juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 2,14% para 1,7%.

Após a decisão, bancos suspenderam o crédito consignado para beneficiários do INSS.

Segundo Rui Costa, a Casa Civil e os ministérios da Fazenda, do Trabalho e da Previdência vão “buscar, ouvindo o mercado, ouvindo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, um número [para a taxa juros do empréstimo consignado] que seja inferior a 2,14%, que é o que os bancos estavam praticando”.

O petista também afirmou que a taxa será superior ao antigo valor de 1,7%.

Com informações da Gazeta Brasil