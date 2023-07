Vinte e quatro empresários do setor metalmecânico participaram na semana passada, de uma missão promovida pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva) e pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico e Eletrônico de João Monlevade (Sime) para a Intermach 2023, Feira Internacional que abrange o setor industrial e de tecnologia que aconteceu em Joinville, Santa Catarina.

De acordo com Victor Maia, analista de projetos para a Indústria, da Fiemg, o evento tem como objetivo reunir profissionais, empresas e especialistas e promover o intercâmbio de conhecimento, apresentar inovações e fomentar negócios.

Durante a feira, realizada entre os dias 11 e 14/07, foram exibidos uma ampla gama de produtos e serviços relacionados à indústria, como máquinas e equipamentos, automação industrial, robótica, tecnologia da informação, manufatura avançada, além da abordagem de temas como digitalização, Indústria 4.0, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial.

“Tivemos a oportunidade de nos conectarmos e estabelecermos contatos comerciais. Ampliamos nosso networking, participamos de rodadas de negócios, palestras, workshops e painéis de discussão, nos quais especialistas compartilharam suas experiências e perspectivas sobre as últimas tendências do setor”, pontuou João Batista Alves, presidente do Sindimiva.

O empresário, Jenner de Oliveira, agradeceu a oportunidade e parabenizou a iniciativa do sindicato. “Participar da Intermach foi uma experiência importante, além do networking, nos possibilitou o acesso a tecnologias inovadoras, acompanhar demonstrações práticas de produtos e equipamentos, atualizar sobre as tendências e melhores práticas, enfim, contribuiu em todos os aspectos para continuarmos na busca para aumentar a competitividade da nossa indústria”.

Segundo Wenilson Fernandes, presidente do Sime, com a crescente importância da tecnologia e automação no setor industrial, a Intermach 2023 desempenha um papel fundamental na divulgação e no avanço dessas soluções. “Ao promover a inovação e a colaboração entre empresas e profissionais, a feira contribui para o desenvolvimento e a modernização da indústria, impulsionando a eficiência, a produtividade e a competitividade”, disse.

A missão para a Intermach 2023 foi promovida pelo Sindimiva, Sime, APL Metalmecânico Vale do Aço, SicoobCredcooper, Sebrae MG e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, através do Programa Fiemg Competitiva.