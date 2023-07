A TIM fechou uma parceria com a empresa de tecnologia americana Apple para oferecer serviços da empresa junto ao pacote de serviços da operadora. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27).

Segundo o Metrópoles, os serviços do pacote Apple One (como Apple Music, Apple TV e armazenamento de nuvem no iCloud) ficarão disponíveis aos usuários que optarem por um tipo específico de plano pós-pago, lançado para a parceria.

A TIM afirmou que clientes no plano também receberão três meses de desconto de até 50% em alguns modelos de iPhone, o celular fabricado pela Apple.

O objetivo é atrair consumidores que já utilizem ou pensem em utilizar produtos da Apple e que possam, assim, enxergar no plano premium da TIM um diferencial competitivo. “Demos um passo adiante ao trazer a assinatura Apple One em uma oferta que chega ao Brasil graças à inovação e ao protagonismo da TIM. Vamos oferecer uma solução completa para os ‘applelovers’”, disse em nota Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM.

O plano com os serviços incluso, chamado de Tim Black com Apple One, custará R$ 224,99 (para 50 GB de internet) e R$ 294,99 (com 100 GB de internet).

Segundo a operadora, os descontos valerão para os iPhones 13 e 14, as versões mais recentes do aparelho.

Os descontos começaram ainda nesta quinta-feira na loja virtual da TIM, e serão oferecidos aos clientes nas lojas físicas a partir de sexta-feira (28).