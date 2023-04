O Unileste oferta gratuitamente para a comunidade, elaboração de Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF 2022). Ação faz parte do projeto de extensão Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), prestado pelos estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, com a supervisão de professores.

Os atendimentos são realizados as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 19h às 22h, no bloco V – sala 109 (campus Coronel Fabriciano). Para ser atendido, o contribuinte deve ter rendimentos de até R$ 52.800,00/ano de renda tributável e não possuir mais de duas fontes de rendimentos.

O NAF receberá pedidos para elaboração de declarações até o dia 15 de maio, com limitação de 24 atendimentos por dia.

Para utilizar o serviço é necessário apresentar os seguintes documentos:

– cópia da última declaração (se tiver);

– comprovantes de rendimentos, inclusive dos dependentes;

– comprovantes de pagamentos de escola, planos de saúde, despesas médicas, odontológicas e planos de previdência privada;

– extratos bancários com a posição patrimonial do contribuinte no início e ao final do exercício;

– documentação que comprove os bens a serem declarados, bem como seus valores de aquisição ou venda dentro do exercício (nº de inscrição do imóvel no IPTU e para os veículos o nº do Renavam;

– comprovação da posição financeira de dívidas existentes (financiamentos, empréstimos etc.);

– dados dos dependentes (nome, vinculação, data de nascimento e CPF);

– em caso de algum rendimento em virtude de sentenças judiciais, encaminhar comprovante;

– caso seja autônomo, enviar os rendimentos e os comprovantes de pagamento de previdência oficial (necessário nº do PIS).

Outras informações sobre o serviço podem ser obtidas através do e-mail: naf.unileste.2022@gmail.com.

Serviço:

Unileste oferta gratuitamente elaboração de IR – até o dia 15 de maio

Local: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) – bloco V – sala 109 (campus Cel. Fabriciano)

Horário: 19h às 22h

Não é necessário agendamento. Serão distribuídas 24 senhas por dia.