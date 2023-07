A Usiminas divulgou hoje (28) os resultados do 2º trimestre de 2023. No período, o lucro líquido da companhia foi de R$ 287 milhões, contra R$ 544 milhões do trimestre anterior em função do enfraquecimento da demanda e pela reforma do Alto-Forno 3, que elevou o custo de produção.

De abril a junho, a empresa registou Ebitda Ajustado de R$ 366 milhões, enquanto o primeiro trimestre ficou R$ 783 milhões. Já a Margem Ebitda Ajustado ficou em 5%, ante os 11% dos primeiros três meses do ano.

“A queda das margens reflete a condição produtiva atual da Usiminas, que está realizando uma grande reforma no seu maior equipamento, o Alto-Forno 3, após 23 anos de operação. Neste momento, estamos trabalhando no desenvolvimento do plano estratégico da Usiminas, com foco na melhoria da performance operacional, e esperamos ver os resultados no próximo ano. Nosso foco é excelência industrial, serviço ao cliente e eficiência operacional”, comentou o CEO da Usiminas, Marcelo Chara.

O volume de vendas totais somou 972 mil toneladas de aço no segundo trimestre, contra 1,08 milhão no mesmo período do ano passado, mas em linha com a estimativa fornecida pela Usiminas para o período.

No segundo trimestre, o investimento totalizou R$ 879 milhões, 51,4% superior ao primeiro trimestre (R$ 580 milhões), sendo 92% na Unidade de Siderurgia, 7% na Unidade de Mineração e 0,9% na Unidade de Transformação. A Usiminas fechou com uma dívida líquida baixa, R$ 965 milhões, e uma alavancagem sólida, Dívida Líquida sobre Ebtida Ajustado de 0,38x.

“Estamos vivendo um ano desafiador, em função das grandes obras na Usina de Ipatinga e da instabilidade do mercado. Mas temos confiança nas iniciativas que estamos tomando e na competência dos colaboradores e colaboradoras da Usiminas para recuperar os resultados do futuro”, afirma o CEO.