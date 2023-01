O governador Romeu Zema recebeu hoje (18), na Cidade Administrativa, o diretor-presidente da Usiminas, Alberto Akikazu Ono, e o diretor Corporativo de Sustentabilidade e Relações Institucionais, André Chaves, que apresentaram o plano de investimento da empresa de R$ 3,6 bilhões, entre 2023 e 2026, na usina de Ipatinga.

De acordo com Ono, do valor que será aportado, R$ 2,7 bilhões serão destinados à reforma do Alto-Forno 3 (iniciada em 2019). As obras trarão melhorias operacionais e benefícios ambientais para o equipamento que está em operação há 23 anos. “Somente o Alto-Forno irá gerar cerca de 8 mil empregos temporários”, afirmou.

Já nas aciarias serão investidos R$ 893 milhões também em reformas, além de R$ 1,1 bilhão na recuperação e reformas das Coquerias 2 e 3.

Zema comemorou o plano de investimentos da siderúrgica e reafirmou a importância da companhia não só para a Região Metropolitana do Vale do Aço, mas para toda Minas Gerais. “Investimentos dessa grandeza geram oportunidades para uma grande cadeia de fornecedores, local e estadual”, disse.

Em 2021, o Grupo Usiminas gerou R$ 499 milhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Em 2022, até novembro, o valor foi de R$ 577 milhões. Dos 15 mil funcionários do grupo, 12 mil estão em Minas.