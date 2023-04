A Usiminas segue com o cronograma para a contratação de novos colaboradores que atuarão na reforma do Alto-Forno 3 e Aciaria. Até o momento, cerca de 4000 pessoas foram contratadas e a previsão é que cerca de 8 mil empregos temporários sejam gerados no período mais avançado das reformas, no próximo mês de agosto, fomentando a economia junto a diversas outras empresas da região e fora do Vale do Aço.

A grande maioria desse efetivo será contratado pela Usiminas Mecânica que possui sólida experiência com obras de grande porte e reformas de altos-fornos.

Um dos projetos mais importantes da companhia para 2023, a reforma do alto-forno garantirá a sustentabilidade operacional da unidade pelos próximos 15 a 20 anos. Estão sendo direcionados para o projeto R$2,7 bilhões, o maior aporte de recursos da companhia nesta década.