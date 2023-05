O investimento da Usiminas na reforma do Alto-Forno 3 e da Aciaria 2 tem gerado bons negócios para os fornecedores de materiais e equipamentos da Região do Vale do Aço. A reforma começou a ser planejada há quatro anos e, desde então, cerca de R$ 600 milhões já foram destinados para a compra de materiais e equipamentos. Desse total, cerca de R$ 400 milhões foram desembolsados com fornecedores do Vale do Aço, de setores como usinagem, caldeiraria, materiais elétricos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual.

Na área de Serviços, desde 2021, foram contratados cerca de R$ 500 milhões na região, pela Usiminas e Usiminas Mecânica. São serviços de hospedagem, transporte, locação de máquinas e equipamentos, manutenção industrial, além de higienização de uniformes e Epi’s, entre outros serviços.

Vale ressaltar que a empresa está dando prioridade ao mercado local com compras realizadas com fornecedores externos apenas em situações onde as empresas locais não conseguem atender as demandas da companhia, casos em que mesmo as empresas de fora do Vale do Aço geram receita para a região.