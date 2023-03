Sergio Leite (*)

Com as mudanças anunciadas ontem na sua composição acionária, a Usiminas inicia uma nova fase em sua trajetória histórica de mais de 60 anos.

Fase essa, com a energia necessária para enfrentar os desafios de um mundo, com uma nova dinâmica na vida das pessoas nos campos econômico, político, empresarial e social.

Sob a liderança da Ternium, empresa global de comprovada presença estratégica e eficiência na gestão, assegura-se uma perspectiva positiva para o crescimento da empresa e a realização plena das pessoas.

Todos prosseguem trabalhando em equipe para a construção do presente e do futuro da Usiminas, assegurando a continuidade do legado de tantos que agregaram valor a este empreendimento icônico na vida empresarial brasileira.

(*) Sergio Leite é presidente do Conselho de Administração da Usiminas